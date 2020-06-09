Katılım sigortacılığına güven büyüyor! Tekafül yatırımları sürekli artıyor

Buğra Kardan

Finans dünyasında yardımlaşma kültürünü esas alan tekafül (katılım sigortacılığı) modeliyle çalışan kurumlara olan ilgi artıyor.

Bireysel Emeklilk Sistemi’nde (BES) yüzde 100 katılım esaslı uygulamalarla birlikte bazı hayat sigortaları ürünlerinde tekafülü uygulayan kurumlar son dönemlerde sundukları ürünlerle de portföylerini genişletiyorlar.

Çalışmalara hız verildi

‘Karşılıklı garanti vermek’, ‘birbirine kefil olmak’ anlamlarına gelen tekafülün ülkemizdeki yolculuğunda önemli role sahip olan finans kurumları, bu alandaki çalışmalarına hız verdiler. Faiz hassasiyeti olan vatandaşların sağlıktan eğitime ve hayat sigortalarına kadar tüm güncel sigorta ihtiyaçlarını tekafül modeliyle karşılayan bu kurumlar, hizmetleriyle halkın teveccühünü kazanıyorlar.

İşte bu kurumların hizmetleri:

Önemli hamleler yapılıyor

-Kuveyt Türk Katılım Bankası (Kuveyt Türk), tekafül alanında iddialı. Müşterilerini faizsiz sigorta ürünleriyle buluşturan banka, ay başında yüzde 7 ortağı olduğu Neova Sigorta’nın yüzde 93’lük hissesini devraldı. 2009’da kurulan şirket, tekafül sektöründe yüzde 50.72 pazar payıyla ilk sırada yer alıyor. 14 bölge müdürlüğü, 2 bin 300 acentesi ve 250’yi aşkın çalışanıyla ön planda olup ülke ekonomisine katkısını arttırmayı hedefliyor.

Örnek adımlar atıyor

-Albaraka Türk Katılım Bankası (Albaraka Türk), zorunluluk içermeyen ve gönüllülük esasına dayanan BES’e girişleri artırmaya odaklandı. Danışma Kurulu tarafından onaylanan, faizsizlik prensibine uygun olan sistemin tanıtımını merkeze alan banka; hayat ve hayat dışı sigorta ürünleriyle öne çıkıyor. Müşterilerinin hem yaşamlarını hem evlerini, taşıtlarını güvence altına alan Albaraka Türk, Kuveyt Türk’le de Katılım Emeklilik’in ortağı olup tekafül alanında dünyaya örnek olacak adımlar atıyor.

Süratli ve güvenli hizmet

-Vakıf Katılım Bankası (Vakıf Katılım), katılımcıların gönüllü katkı (teberru) ve karşılıklı yardımlaşma (teavün) esaslarıyla bir araya geldiği faizsiz sigortacılık sistemini uyguluyor. Bu sisteme göre çalışan sigorta şirketlerinin acenteliğini yapıyor. Banka; evleri, otomobilleri süratle ve güvenli bir şekilde teminat altına almayı taahhüt ediyor.

Sigorta için icazet belgesi

-Ziraat Katılım Bankası’nın (Ziraat Katılım) faizsiz sigorta ürünleri; Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ, Ziraat Sigorta AŞ, Bereket Sigorta AŞ, HDI Sigorta AŞ ve Bereket Katılım Sigorta AŞ tarafından sunuluyor. Ziraat Katılım şubeleri bu sigorta şirketlerinin acenteleri konumunda. Ayrıca bankanın BES, hayat ve ferdi kaza sigortasına ait icazet belgeleri bulunuyor.

Emlak Katılım BES’te iddialı

-Türkiye Emlak Katılım Bankası (Emlak Katılım), BES ürünüyle ön planda. Banka; aylık, 3 aylık, 6 aylık veya senelik olarak yatırılan katkı paylarını faizsiz emeklilik yatırım fonlarında biriktirmeyi vaat ediyor. Emlak Katılım, Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Eğitimim Güvende Sigortası ve Kritik Hastalıklar Sigortası’yla da ilgi görüyor.

Berekete talep artıyor

-Türkiye Tarım ve Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) iştiraki Bereket Sigorta tarafından kurulan Bereket Tekafül’e başvuru yağıyor. Konut, ferdi kaza, hayat ve kasko branşlarında etkin olan şirket, 4 katılım bankasına acentelik verdi. Bu bankalar Albaraka Türk, Emlak Katılım, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım’dan oluşuyor.

Tekafül sigortacılığında 6. yıl

Türkiye’de tamamen faizsiz esaslara dayanarak tekafül sigortacılığı yapan öncü şirket olan Katılım Emeklilik’in Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Bir yardımlaşma geleneği olan tekafül sigortacılığını 6 yıldır uygun şekilde yerine getiriyoruz. Artık tekafül sigortacılığıyla Katılım Emeklilik birlikte anılıyor” dedi. Faizsiz BES’te bazı hayat sigortaları ürünlerinde tekafülün ilk defa uygulamalarını gerçekleştirdiklerini anlatan Sincek, “Ürünlerimizle kısa sürede büyüyerek hayatın her alanına dokunur hale geldik. Tekafülün Türkiye’deki yolculuğunda önemli bir kilometre taşıyız. Faiz hassasiyeti olan on binlerce vatandaşımızın sigorta ve BES ihtiyaçlarını yıllardır karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Farkındalık oluşacak

-Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör, Türkiye’de tekafül sigortacılığının faizsiz finans sektörüne paralel olarak ivmeleneceğini dile getirdi. Güngör, “Tekafül sigortacılığının önümüzdeki 5 yıl içerisinde sektörde yüzde 10 civarı bir pazar payına sahip olacağını tahmin ediyoruz. Gerek vatandaşlarımız gerekse dağıtım kanallarımızın bu konuda farkındalığını arttıracağına inanıyoruz” şeklinde konuştu. Bereket Katılım Sigorta AŞ ve Bereket Katılım Hayat AŞ’nin önemli faaliyetler yürüteceklerine dikkati çeken Güngör, “Yeni şirketlerimiz tekafülün yapısıyla uyuşmayan trafik, deprem ve tarım sigortaları dışında tüm branşlarda hizmet verecekler. Hayat sigortalarında da talepleri karşılayacaklar” diye konuştu.