Katılım Sağlık’tan büyük hedef

Planlanan yeni kurumların işlemlerinin tamamlanmasıyla marka, çok yakında 50 bin kurumsal sağlık poliçesini yönetmeyi hedefliyor.

Plan belirlendi

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, 2020 başında Katılım Sağlık markasını oluşturduklarına işaret ederek, şu açıklamalarda bulundu: “Kuruluşunun üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen Katılım Sağlık, bir yıl bile dolmadan müşterilerine müşteri kattı. 2020 yılı içerisinde 6 milyon lira bireysel, 30 milyon lira da grup poliçelerinde prim üretti. 5 bin 500 bireysel sigortalı ve 20 bin grup poliçesi sigortalısını bünyesine dahil etmeyi başardı. Yeni kurumların dahil olması ve işlemlerinin tamamlanmasıyla Katılım Sağlık, çok yakında daha fazla kurumsal sağlık poliçesini yönetmeyi planlıyor. Katılım Sağlık’a gösterilen teveccühe teşekkür ediyoruz.”

Trend faizsiz ürünler

Sincek, ilaveten “Diğer branşlarda olduğu gibi sağlıkta da insanların ihtiyaç duyacağı tüm ürünleri katılım esaslı olarak sunuyoruz. Bu da ürünlerimizi alanında benzersiz kılıyor. Bu anlayışla çalışan Katılım Sağlık da sağlık kategorisinde özellikle faiz hassasiyeti olanlar için güvenli bir alternatif haline geldi” dedi.