Katılım Sağlık hedef büyüttü

Katılım esaslı sağlık sigortalarının derinleşmesine katkı sağladığı markası Katılım Sağlık da 2021 yılında büyüyerek gelişmeye devam ediyor.

50 bin poliçe hedefimize yaklaştık

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılım Sağlık, Türkiye’nin ilk faizsiz özel sağlık sigortasını geliştirerek ve hayata dokunan diğer ürünleriyle sağlık kategorisinde de gönül rahatlığıyla faizsiz hizmet alınabileceğini gösterdi. Katılım Sağlıkla birlikte pek çok bireysel ve kurumsal müşterimizin teveccühü oldu. Bünyemize kattığımız 78 kurumsal müşterimiz ve 30 bini aşkın sigortalımızla kurumsal sağlık sigortalarında toplam prim üretimimiz 42.1 Milyon TL oldu. Bireysel sağlık sigortaları tarafında ise 6 binin üzerinde aktif sigortalımız ve toplam 7 Milyon TL prim üretimimiz ile 50 bin sağlık sigortası poliçesi hedefine çok yaklaştık. İnanıyorum ki yıl bitmeden bu hedefimizi de gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Türkiye'nin ilk faizsiz özel sağlık sigortası

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Sincek ürünlerle ilgili de şu bilgileri verdi; “Katılım Sağlık olarak ilk faizsiz özel sağlık sigortasını esnek özelliklerle hayata geçirerek farkımızı ortaya koyduk. Grup Sağlık ürünlerinde gruplara göre teminatlar üzerinde ekleme çıkarma yapılarak çeşitli ek avantajlar ve hizmetler kapsam dahiline alınabiliyor. Katılım Sağlık müşterilerine tüm hizmetlere ek olarak acil ambulans ve tıbbi danışmanlık gibi hizmetlerden ek ücret ödemeden yararlanmak mümkün. Yurtdışı seyahat ürünü haricindeki tüm sağlık poliçelerinin kapsamında bulunanlar acil durumlarda bu hizmetlerden yararlanabiliyor. Online doktor, online diyetisyen, online psikolog gibi hizmetlerden ise grup sağlık poliçelerimiz kapsamındaki müşterilerimiz ek bir ücret ödemeden yararlanabiliyor.

Ek ücret ödemeye son

Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık ürünümüzle ile de SGK’lı vatandaşlarımız Türkiye’nin dört yanındaki anlaşmalı hastanelerde katılım payı ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor. Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’yla isteyenler, yatarak ve ayakta tedavi seçeneklerinin her ikisini de tek poliçede alabilirken Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’yla da anlaşmalı özel hastanelerdeki yatarak tedavilerde fark ücreti güvence altına alınabiliyor. Ayrıca Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık ürünümüz diş hekimi muayenesi, diş röntgeni, diş taşı temizliği, vitalite kontrolü, teşhis ve tedavi planlaması gibi diş sağlığı konusunda da kapsamında ücretsiz ya da indirimli pek çok avantaj barındırıyor.”

Covid-19 kapsam alanında

Katılım Sağlık olarak salgın sürecinde hızlı hareket ederek katılımcılarının yanında olduğunu gösterdiklerini ifade eden Sincek, “Pandemi, başlangıcından kısa bir süre sonra sağlık sigortalarımızın kapsamı altına alındı. Salgın süreci alışkanlıklarımızın hiç beklenmedik şekilde bozulabileceğini gösterdi. Evde kalarak kendimizi nasıl koruyorsak, bireysel emeklilik sistemi, hayat ve sağlık sigortaları kapsamında kalarak geleceğimizi ve sağlığımızı güvence altına almalıyız. İnanıyorum ki Katılım Sağlık size iyi gelecek” açıklamasında bulundu.