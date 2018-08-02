Katılım Emeklilik’ten yeni hizmet
Katılım Emeklilik, Yurtdışı Seyahat Sağlık Katılım Sigortası’nı Kuveyt Türk şubeleri aracılığı ile sunmaya başladı.02 Ağustos 2018 Perşembe 10:04
Sigorta kapsamında, 30 bin Euro limit dahilinde tıbbi tedavi teminatı, yaralanma veya ciddi hastalığa bağlı acil tıbbi tahliye ve cenaze nakil işlemleri bulunuyor. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Tıbbi tedavilerin yanı sıra tur iptali, vize reddi ya da bagaj kaybı gibi talihsiz durumları da koruma kapsamına aldık” dedi.
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