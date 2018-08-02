Katılım Emeklilik’ten yeni hizmet

Sigorta kapsamında, 30 bin Euro limit dahilinde tıbbi tedavi teminatı, yaralanma veya ciddi hastalığa bağlı acil tıbbi tahliye ve cenaze nakil işlemleri bulunuyor. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Tıbbi tedavilerin yanı sıra tur iptali, vize reddi ya da bagaj kaybı gibi talihsiz durumları da koruma kapsamına aldık” dedi.