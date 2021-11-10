Katılım bankalarından ihracata destek

BUĞRA KARDAN

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, ihracatın ekonomiye kuvvet katıp kalkınmayı arttırdığını dile getirdi.

Başarı sağlandığını görüyoruz

Akyüz, “Gelişen ekonomilerde kalkınmayı finanse edebilmek için dışarıdan borçlanma yerine ihracatı arttırarak ithalatın önüne geçirecek hamleler yapılmaktadır. Dış ticaret fazlası vererek kalkınan ülkelere Çin, Güney Kore, Japonya ve Almanya örnek gösterilebilir. Türkiye de yüksek teknolojili, katma değerli ürün üretip ihraç etmeye yöneliyor. Bu anlamda ülkemizde bir başarı sağlandığını görmekteyiz” dedi.

Ticarette ciddi iyileşme var

“Son yıllarda döviz fiyatının fazla baskılanmaması dolayısıyla dış talep ülkemizde üretilen malların satışında avantajlı konuma sahip oluyor. Türkiye bunu sürdürüp cari fazla mekanizmasını tesis edebilirse önümüzdeki süreçte büyüme seviyelerini makul düzeyde götürebilir” ifadelerini kullanan Akyüz, şunları kaydetti:

“2021 yılı rakamlarına baktığımızda dış ticarette ciddi bir iyileşme olduğunu ve ihracattaki performansımızın iyi gittiğini söyleyebiliriz. Yılın sonunda bu durumun çok daha iyi noktalara geleceği de bekleniyor. Bu noktada Türkiye için cari açık vermeden büyüme sürecini yakalamak önemli bir çıkış yolu. Cari açık vermeden yüzde 5-6 seviyelerinde yakalanan sürdürülebilir bir büyüme gerekiyor. En az 3 yıl cari fazla verilebilirse bunu sürekli kılmak mümkün. Bu bağlamda imalat sanayiinin döviz kazandırıcı bir zeminde geliştirilmesi için sektöre öncelik vererek ihracatı teşvik etmek gerekiyor. Dış ticarette bankalar aracılığıyla ihracata teşvik söz konusu.

Hedef 210 milyar dolar

Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) reeskont kredileri aracılığıyla çok düşük maliyetlerle ülkeye döviz kazandıran ihracatçılara finansman sağlanıyor. Ağustos ayı itibarıyla 140 milyar dolar olan ihracatta sene sonunda 210 milyar dolarlık bir hedef bulunuyor. Bu konuda hem Ticaret Bakanlığı hem devletin ekonomiyle bağlantılı diğer kurumlarının gayret içinde olduklarını gözlemliyoruz.”

Çalışma grubu oluşturuldu

“Katılım bankaları olarak son yıllarda ihracatçıları da normal iç piyasadaki müşterilerimiz gibi finanse eder duruma geldik” diyen Akyüz, “Hatırlanacağı üzere önceki yıllarda Türk Eximbank’la ilişkilerimiz daha dar bir zemindeydi. Ancak son iki yılda ilişkilerimizi geliştirdik ve bir çalışma grubu oluşturduk. Türk Eximbank aracılığıyla ihracatçı müşterilerimize sağlayacağımız hizmetlerin neler olacağı konusunda mutabakat sağladık. Katılım finans kurumları olarak ülkemizin ihracatının gelişmesi konusunda elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Akyüz, ayrıca daha çok ihracatçı firmayı faizsiz finansla buluşturmanın gayreti içinde olduklarını anlattı. Bu çerçevede önemli faaliyetler yürüttüklerini, yürütmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.