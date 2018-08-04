‘Katılım bankacılığı Batı’nın ilgi odağı oldu’

Moderatörlüğünü İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Özel’in yaptığı programa, Albaraka Türk Katılım Bankası Genel MüdürüMelikşah Utku ve İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan konuşmacı olarak katıldı.

Melikşah Utku, programdaki konuşmasında, Adnan Büyükdeniz’in Türkiye’de katılım bankacılığının gelişiminde önemli katkıları olduğunu söyledi.

Batı ülkelerinde katılım bankalarına olan ilginin 2007-2008 yıllarında yaşanan finans krizinden sonra artmaya başladığını belirten Utku, “Faizsiz ya da İslami finans o yıllardan itibaren Batılı ülkelerin ilgi odağı oldu. Aslında bu modelin her yerde uygulanabilirliği var. Finansman ve fonlama metodolojisi riskleri daha farklı dağıttığı ve yönettiği için katılım bankacılığı sistemi konvansiyonel bankacılık modeli olarak kullanılabilir hale gelmeye başladı” diye konuştu.