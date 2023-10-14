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Dünya Katil vurmaya devam ediyor
Dünya

Katil vurmaya devam ediyor

Yeniakit Publisher
2023-10-14 07:07:00 -
Katil vurmaya devam ediyor

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 8'inci gününde de devam etti.

Bölgedeki AA muhabirinin verdiği bilgiye göre, İsrail uçakları, gece saatlerinde Cebaliya Mülteci Kampı ile Meşru Beyt Lahiya'yı yoğun bombardımana tuttu.

Saldırılarda onlarca Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi ancak net rakama ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
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Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614’ü çocuk, 370’i kadın 1900 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 696 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim’den bu yana, İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 51 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

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