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Katil sevici ateşkes çağrısı yapıyor! Beslemesi katliama devam ediyor

Yeniakit Publisher
2024-03-04 05:35:00 -
Katil sevici ateşkes çağrısı yapıyor! Beslemesi katliama devam ediyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ile kuzeyine düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Refah'ta El-Garip ailesinin evini bombaladı. Evin tamamen yıkıldığı ve çevredeki evlerde de büyük maddi hasara neden olan saldırıda, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan, İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyinde Filistin Mühendisler Sendikasının binasını da vurdu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, sendika binasındaki yerinden edilmiş Filistinlilere binanın bombalanacağını haber verdi.

Filistinlilerin binayı boşaltmasının ardından gerçekleşen saldırıda binada büyük hasar oluştu. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230’u çocuk, 8 bin 860’ı kadın olmak üzere 30 bin 410 Filistinli öldürüldü, 71 bin 700 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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