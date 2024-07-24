Katil Netanyahu'yu senatörler delirmiş gibi alkışladı! Vicdanlı insanlar protesto etti

Göstericiler, İsrail Başbakanı katil Benjamin Netanyahu ve savaş karşıtı pankart ve dövizler taşıdı.

ABD Kongresi'nde toplanan yüzlerce Yahudi de Netanyahu'ya karşı protesto düzenledi ve Gazze'de acil ateşkes çağrısı yaptı.

Polis, göstericilere müdahale etti.

ABD Kongresinde 100'den fazla stajyer de Netanyahu'nun konuşmasını boykot etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Stajyerler, yaptıkları yazılı açıklamada, "Arayıp hasta olduğumuzu ve işe gelemeyeceğimizi söyledik." ifadelerini kullandı.

Stajyerlerin Netanyahu'nun Gazze politikasına karşı çıktıkları belirtilen açıklamada, "Başbakan Netanyahu, işlediği insanlığa karşı suçlar için hesap vermeli. Seslerin kesilmesini engellemek ahlaki yükümlülüğümüz." ifadesi yer aldı.

Katil protestocuları hedef gösterdi

Netanyahu konuşmasında, "Bu protestocular onları destekliyor ve kendilerinden utanmaları gerekiyor. Basit bir farkı reddediyorlar. Teröristleri hedef alanları ve sivilleri hedef alanları arasındaki farkı görmüyorlar. Protestocular 4 Temmuz'da ABD bayrağını yaktılar. Anti İsrailcilere karşı ABD bayrağı korundu. İran, İsrail karşıtı protestoları fonluyor. Bu binanın etrafındalar. Bu protestoculara bir mesajım var. Siz İran'ın kullanışlı aptalları oldunuz. Bazı protestocular bazı tabelalar tutuyorlar. 'İsrail'i destekleyen gayler' diyorlar. Aynı zamanda şunu da diyebilirler KFC'yi destekleyen tavuklar. Sadece kampüste protesto yapan kişiler değil bunları yönetenler de yanlış yapıyor." dedi.

Eski ABD Başkanı Trump, katil Netanyahu'yla görüşecek Dünya Eski ABD Başkanı Trump, katil Netanyahu'yla görüşecek Trump , katil Netanyahu'yla görüşecek" target="_blank">

{relation id:1871958 slug:'eski-abd-baskani-trump-katil-netanyahuyla-gorusecek'}

{relation id:1871958 slug:'eski-abd-baskani-trump-katil-netanyahuyla-gorusecek'}