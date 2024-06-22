Katil Netanyahu'ya öfke seli

On binlerce İsrailli, başkent Tel Aviv başta olmak üzere, Batı Kudüs, Hayfa, Kayserya ve Beer Şeva'da (Birussebi) pek çok noktada sokaklara çıktı.

Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan esir aileleri, tüm İsraillileri her hafta ülkenin çeşitli noktalarında düzenlenen gösterilere katılmaya çağırdı.

Netanyahu başbakanlığındaki hükümet istifa etmediği sürece Gazze'deki Filistinli gruplarla bir esir değişim anlaşması imzalamanın mümkün olmadığını ifade eden esir aileleri, "Esir takası anlaşması olmayacak ve Netanyahu hükümetini devirmeden ülke normalleşemeyecek." ifadelerini kullandı.

Tel Aviv'deki protestoların başlıca adreslerinden olan ve polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi'ndeki gösteriye katılan on binlerce İsrailli de Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için takas anlaşmasının derhal yapılması talebinde bulundu.

Protestocular İsrail bayrakları ile Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı, caddede kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yaptı.

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Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerden Itzhak Elgarat’ın kardeşi Danny Elgarat, konuşmasında, Başbakan Netanyahu’yu suçladı.

Elgarat, Netanyahu ve hükümetine hitaben, “Siyasi hayatta kalmanız için sevdiklerimizin hayatlarını feda etmeyi seçiyorsunuz.” dedi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 551 Filistinli öldü, 85 bin 911 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 311'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 662 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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