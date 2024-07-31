Katil Netanyahu ülkeleri tehdit etti! 'Herkesin kanı dökülür'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendi emriyle İran'ın başkenti Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikast saldırısı sonrası ilk kez konuştu.

'İSRAİL'E DOKUNAN HERKESİN KANI DÖKÜLÜR'

İsrail halkına yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında tüm ülkeleri tehdit eden Netanyahu,

"İsrail'e dokunan herkesin kanı dökülür. Nerden olursa olsun bize karşı yapılacak herhangi bir saldırganlığın bedelini ağır ödeteceğiz.

İran’ın vekillerine ezici darbeler indirdik. Bize zarar veren, halkımıza katliam yapan herkesle hesaplaşacağız.

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'ZOR GÜNLER BİZİ BEKLİYOR'

Dün Lübnan'da Nasrallah'ın yardımcısını öldürdük. Kuzeyde vatandaşlarımıza yönelik saldırıların sorumlusu oydu. Önümüzde zorlu günler var ve zor günler bizi bekliyor." dedi.

Kaynak: AA