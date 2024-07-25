  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Her şey yoluna girecek! Trump'tan Filistin Devlet Başkanı'nın mektubuna cevap

İşte şimdi belalarını buldular! Ünlü bira markası iflas etti

Türkiye'deki ünlü bankanın satışına onay çıkmadı! Araplar apar topar İstanbul'a geliyor

ABD'li tahvil devi Türkiye'yi radarına aldı

Amerikalılar Koç Grubu'nu yıkan gelişmeyi duyurdu! Her şey 1 hafta içerisinde oldu

Trump'a suikast girişimine resmen yol vermişler

Türkiye Eurofighter savaş uçağı almak istiyordu: Eurofighter konsorsiyumu Türkiye'den sipariş bekliyor!

Milli Muharip Uçak Kaan'da önemli bir sorun patlak verdi

Bozkurt selamına tepki gösteren Avrupa, tecavüzcüyü olimpiyatlara aldı!

Türk savaş gemileri bölgedeki bir gemiyi takibe aldı! Saatler dokuzu gösterdiğinde her şey olabilir
Dünya Katil Netanyahu ABD Kongresi'nde konuşurken, Gazze'de katliam yaptılar
Dünya

Katil Netanyahu ABD Kongresi'nde konuşurken, Gazze'de katliam yaptılar

Yeniakit Publisher
2024-07-25 01:16:00 -
Katil Netanyahu ABD Kongresi'nde konuşurken, Gazze'de katliam yaptılar

İsrail Başbakanı katil Netanyahu ABD Kongresi'nde konuştuğu sıralarda, Gazze Şeridi'ndeki çeşitli bölgelerde katliam yapıldı.

Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine aktardığına göre, Beyt Lahiya beldesinde, toplu halde bulunan Filistinli bir grubun üzerine İsrail savaş uçakları bombalar yağdırdı.

Eş zamanlı olarak Gazze kentinin Şucaiyye, Tel el-Heva ve Zeytun mahalleleri bu kez İsrail topçuları tarafından vuruldu.

Sivil Savunma Birimi, Telegram sayfasından yaptığı açıklamada, Beyt Lahiye Projesi bölgesinde bazı vatandaşların İsrail savaş uçaklarının hedefi olduğunu duyurdu.

Hava saldırısı ve topçu atışları sonucu ölenlerin ve yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuşmasını yaparken, Washington caddelerinde binlerce gösterici, Gazze'de savaşın sonlandırılması ve İsrail'e silah tedarikinin durdurulması için büyük yürüyüşler düzenledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: AA

Katil Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuştu! Alçak senatörler elleri patlayana kadar alkışladı
Katil Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuştu! Alçak senatörler elleri patlayana kadar alkışladı

Dünya

Katil Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuştu! Alçak senatörler elleri patlayana kadar alkışladı

Katil Netanyahu'yu senatörler delirmiş gibi alkışladı! Vicdanlı insanlar protesto etti
Katil Netanyahu'yu senatörler delirmiş gibi alkışladı! Vicdanlı insanlar protesto etti

Dünya

Katil Netanyahu'yu senatörler delirmiş gibi alkışladı! Vicdanlı insanlar protesto etti

Vicdansız Netanyahu Kongre'de konuştu: Birlikte olursak biz kazanırız, onlar kaybeder
Vicdansız Netanyahu Kongre'de konuştu: Birlikte olursak biz kazanırız, onlar kaybeder

Dünya

Vicdansız Netanyahu Kongre'de konuştu: Birlikte olursak biz kazanırız, onlar kaybeder

Senatörler tarafından alkış yağmuruna tutulan katil Netanyahu'yu tek başına protesto etti
Senatörler tarafından alkış yağmuruna tutulan katil Netanyahu'yu tek başına protesto etti

Dünya

Senatörler tarafından alkış yağmuruna tutulan katil Netanyahu'yu tek başına protesto etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23