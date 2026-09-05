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Fenerbahçe'nin ŞL rakibi şoku yaşadı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe'nin ŞL rakibi şoku yaşadı

Temsilcimiz Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacağı Atletico Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao’ya 3-0 kaybetti.

#1
Foto - Fenerbahçe'nin ŞL rakibi şoku yaşadı

İspanya LaLiga'nın 4. haftasında Athletic Bilbao ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Athletic Bilbao 3-0'lık skorla kazandı.

#2
Foto - Fenerbahçe'nin ŞL rakibi şoku yaşadı

Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Nico Williams, 48. dakikada Robert Navarro ve 90. dakikada Oihan Sancet kaydetti.

#3
Foto - Fenerbahçe'nin ŞL rakibi şoku yaşadı

İlk 2 haftayı puansız geçiren Athletic Bilbao, üst üste 2. kez kazandı ve puanını 6'ya çıkardı. Bu sezon ligde ilk kez yenilen Atletico Madrid, 7 puanda kaldı.

#4
Foto - Fenerbahçe'nin ŞL rakibi şoku yaşadı

Athletic Bilbao, gelecek hafta Elche'yi konuk edecek. Atletico Madrid ise Real Sociedad deplasmanına gidecek.

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