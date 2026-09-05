Fenerbahçe'nin ŞL rakibi şoku yaşadı
Temsilcimiz Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacağı Atletico Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao’ya 3-0 kaybetti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Temsilcimiz Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacağı Atletico Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao’ya 3-0 kaybetti.
İspanya LaLiga'nın 4. haftasında Athletic Bilbao ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Athletic Bilbao 3-0'lık skorla kazandı.
Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Nico Williams, 48. dakikada Robert Navarro ve 90. dakikada Oihan Sancet kaydetti.
İlk 2 haftayı puansız geçiren Athletic Bilbao, üst üste 2. kez kazandı ve puanını 6'ya çıkardı. Bu sezon ligde ilk kez yenilen Atletico Madrid, 7 puanda kaldı.
Athletic Bilbao, gelecek hafta Elche'yi konuk edecek. Atletico Madrid ise Real Sociedad deplasmanına gidecek.
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