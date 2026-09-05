  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin denizaltı kurtarma gücü iş başında! 1000 metre derinlikte görev yapıyorlar Fenerbahçe'nin ŞL rakibi şoku yaşadı Okul saldırısı davasında yeni gelişme Tahliye sevinci çabuk sona erdi İstanbul şehidine ağladı: Trafik polisi Mehmet Ali Topatan defnedildi Türkiye'ye aba altından sopa göstermeye kalkıyorlardı... Savaş uçağı çakıldı! Pilotların durumu belli oldu 200 liradan alıcı buluyor: Cimin üzümü hasadı başladı! Yerli ve milli KAAN’da da var! F-35’lere yeni özellik yolda
Gündem
6
Yeniakit Publisher
İstanbul şehidine ağladı: Trafik polisi Mehmet Ali Topatan defnedildi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

İstanbul şehidine ağladı: Trafik polisi Mehmet Ali Topatan defnedildi

Esenyurt’ta trafik denetimi sırasında düzenlenen silahlı saldırıda şehit düşen polis memuru Mehmet Ali Topatan, son yolculuğuna uğurlandı.

1
#1
Foto - İstanbul şehidine ağladı: Trafik polisi Mehmet Ali Topatan defnedildi

Esenyurt'ta trafik uygulaması yapan emniyet ekiplerinin korsan taksicilik yaptığını tespit ettikleri bir araca işlem yapmalarının ardından araç sürücüsünün polis ekiplerine açtığı ateş sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan trafik polisi Topatan için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tören düzenlendi.

#2
Foto - İstanbul şehidine ağladı: Trafik polisi Mehmet Ali Topatan defnedildi

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel ve meslektaşları katıldı.

#3
Foto - İstanbul şehidine ağladı: Trafik polisi Mehmet Ali Topatan defnedildi

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, buradaki konuşmasında, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Şehitliğin vatan sevgisinin en yüce makamı olduğunu ifade eden Yıldız, "Başta şehit polis memuru Mehmet Ali Topatan olmak üzere vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi ise şükranla yad ediyoruz." dedi.

#4
Foto - İstanbul şehidine ağladı: Trafik polisi Mehmet Ali Topatan defnedildi

Tören mangası ve sivil trafik polisleri tarafından omuzlarda taşınıp araca konulan Topatan'ın cenazesi, daha sonra Fatih Camisi'ne götürüldü. Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Topatan'ın naaşı Edirnekapı Polis Şehitliği'ne defnedildi.

#5
Foto - İstanbul şehidine ağladı: Trafik polisi Mehmet Ali Topatan defnedildi

Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde trafik uygulaması yapan emniyet ekiplerinin, korsan taksicilik yaptığını tespit ettikleri bir araca işlem yapmasının ardından araç sürücüsü Ekrem A'nın silahla açtığı ateş sonucu Topatan ağır yaralanmış, hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Elbiseden makamdan yetkiden güc alam psikopat sapiklar kamudan devamli ayiklanmali

Taviz verilmemeli
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
CHP'liler CİMER'e şikayet etti: Aydın Doğan'a soruşturma
Gündem

CHP'liler CİMER'e şikayet etti: Aydın Doğan'a soruşturma

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, SİT alanındaki binaları 'Ali Cengiz oyunuyla' yıkıp otel inşa eden bu durumu sanki eski binalara güçlendirme..
Oya Lale Arslan tutuklandı
Gündem

Oya Lale Arslan tutuklandı

Sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "terör örgütü propagan..
Cem Yılmaz son halini paylaştı! Bir deri bir kemik kaldı
Aktüel

Cem Yılmaz son halini paylaştı! Bir deri bir kemik kaldı

Evinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede tedavi edilen Cem Yılmaz’ın, sigarayı bıraktığını açıkladığı paylaşımda bir deri bir kem..
Sinsi CHP zihniyetinin '25 yıllık' hizmet masalı patladı! Bir çöp temizlediler, sanki Manisa’yı yeniden inşa ettiler!
Gündem

Sinsi CHP zihniyetinin '25 yıllık' hizmet masalı patladı! Bir çöp temizlediler, sanki Manisa’yı yeniden inşa ettiler!

CHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi, İshakçelebi Mahallesi Ulutepe Caddesi’nde alt tarafı bir sokak süpürüp kaldırım yıkadı, sanki büyük bir..
Kamyondaki inek fotoğrafını annesi sanan buzağı dünyayı duygulandırdı
Dünya

Kamyondaki inek fotoğrafını annesi sanan buzağı dünyayı duygulandırdı

Hindistan’da bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği yavru buzağının süt kamyonundaki inek fotoğrafını annesi sanarak memesini em..
Sıddık Eraslan son yolculuğuna uğurlandı!
Gündem

Sıddık Eraslan son yolculuğuna uğurlandı!

Çekmeköy'de üç dönem belediye başkanlığı yapan, ilçenin yerel yönetim tarihinde önemli izler bırakan ve yazar Sibel Eraslan'ın eşi Sıddık Er..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23