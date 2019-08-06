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Katil İsrail'den Batı Şeria'da 2 bin 300 yasa dışı konut inşasına izin

İsrailli sivil toplum kuruluşu Barış Şimdi Hareketi, Tel Aviv yönetiminin son günlerde işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 2 bin 300 yeni konut inşasını onayladığını duyurdu.

06 Ağustos 2019 Salı 22:37
Katil İsrail'den Batı Şeria'da 2 bin 300 yasa dışı konut inşasına izin
Barış Şimdi Hareketi tarafından yayımlanan raporda, İsrail Savunma  Bakanlığına bağlıFilistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon  Birimi (COGAT) bünyesindeki Sivil İdare Birimine bağlı Yüksek Planlama Kurulunun  Batı Şeria'da 2 bin 300 yeni konut inşasını onayladığı belirtildi.
Kurulun ayrıca Batı Şeria'nın farklı yerlerinde daha önce inşa edilmiş  3 yerleşim birimini de onayladığına işaret edilen raporda, şu ifadelere yer  verildi:
 
"Yerleşim planlarının onaylanması, barış olasılığını ve iki devletli  bir çözümü engellemeyi, Batı Şeria'nın bir kısmını veya tamamını İsrail'e ilhak  etmeyi amaçlayan feci hükümet politikasının bir parçasıdır."
 
Başbakan Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümeti, son  dönemde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa  faaliyetlerine hız vermiş durumda.
 
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı  Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi  yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için  hayatı daha da zor hale getiriyor.
 
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda yer alan tüm  Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.
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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 22:37
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