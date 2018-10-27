Katil İsrail savaş uçakları ile Gazze'yi vuruyor

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları ile helikopterlerinin Gazze'nin bazı bölgelerine hava saldırıları düzenlediği bildirildi.Açıklamada, bu saldırıların, Gazze'den atıldığı belirtilen roketlere misilleme olarak yapıldığı ifade edildi.



14 ROKET ATILDI

Ayrıca açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren Gazze'den İsrail tarafına 14 roket atıldığı ve bunlardan 8'inin orduya ait Demir Kubbe isimli hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Gazze'deki Filistinli gruplardan ise atılan roketlere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.





6 NOKTAYA HAVA SALDIRISI

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları ile helikopterleri, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısında Hamas'a ait bir noktaya daha hava saldırısı düzenledi. Böylece bu gece Gazze'nin farklı bölgelerinde Hamas'a ait olduğu belirtilen 6 nokta hava saldırılarında hedef alındı.







HASTANEDE HASAR MEYDANA GELDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi yakınında askeri bir noktaya düzenlediği hava saldırısı sonucu hastanede hasar meydana geldiğini aktardı.Saldırıyı kınayan Kudra, uluslararası kuruluşlara, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı sağlık kurumları ve personelinin korunması çağrısında bulundu.Görgü tanıkları, hastanede meydana gelen hasar neticesinde kırılan cam parçaları ve duvardan sıçrayan taşlardan bazı kişilerin hafif şekilde yaralandığını belirtti.





5 ŞEHİT, 180 YARALI

Bu arada, Gazze sınırında dün düzenlenen gösterilerde 5 Filistinli, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu şehit olmuş, çoğunluğu gerçek mermiyle vurulan 180 Filistinli ise yaralanmıştı.