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Katil İsrail savaş uçakları ile Gazze'yi vuruyor

Eli kanlı İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve helikopterler abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine saldırı düzenliyor.

27 Ekim 2018 Cumartesi 08:25
Katil İsrail savaş uçakları ile Gazze'yi vuruyor

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları ile  helikopterlerinin Gazze'nin bazı bölgelerine hava saldırıları düzenlediği bildirildi.Açıklamada, bu saldırıların, Gazze'den atıldığı belirtilen roketlere  misilleme olarak yapıldığı ifade edildi.

14 ROKET ATILDI

Ayrıca açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren Gazze'den İsrail  tarafına 14 roket atıldığı ve bunlardan 8'inin orduya ait Demir Kubbe isimli hava  savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Gazze'deki Filistinli gruplardan ise atılan roketlere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

6 NOKTAYA HAVA SALDIRISI

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları ile  helikopterleri, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısında Hamas'a ait bir  noktaya daha hava saldırısı düzenledi. Böylece bu gece Gazze'nin farklı  bölgelerinde Hamas'a ait olduğu belirtilen 6 nokta hava saldırılarında hedef  alındı.



HASTANEDE HASAR MEYDANA GELDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı  açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi yakınında askeri  bir noktaya düzenlediği hava saldırısı sonucu hastanede hasar meydana geldiğini  aktardı.Saldırıyı kınayan Kudra, uluslararası kuruluşlara, İsrail'in  Gazze'deki saldırılarına karşı sağlık kurumları ve personelinin korunması  çağrısında bulundu.Görgü tanıkları, hastanede meydana gelen hasar neticesinde kırılan cam  parçaları ve duvardan sıçrayan taşlardan bazı kişilerin hafif şekilde  yaralandığını belirtti.

5 ŞEHİT, 180 YARALI

Bu arada, Gazze sınırında dün düzenlenen gösterilerde 5 Filistinli,  İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu şehit olmuş, çoğunluğu gerçek  mermiyle vurulan 180 Filistinli ise yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 08:25
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