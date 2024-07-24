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Dünya Katil İsrail oyalama peşinde! Yeni ateşkes duyurusu
Dünya

Katil İsrail oyalama peşinde! Yeni ateşkes duyurusu

Yeniakit Publisher
2024-07-24 19:45:00 -
Katil İsrail oyalama peşinde! Yeni ateşkes duyurusu

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD’de yapacağı görüşme nedeniyle İsrail heyetinin Gazze’de ateşkes görüşmelerine katılacağı tarih gelecek haftaya ertelendi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Mısır, Katar ve ABD'nin Gazze’de ateşkes için arabuluculuk çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı.

İSRAİL HEYETİNİN GÖRÜŞMELERE GİDECEĞİ TARİH ERTELENDİ

Hamas ile İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını da içeren bir ateşkes görüşmesine ilişkin müzakerelere katılması beklenen İsrail heyetinin, müzakereler için ülkeden ayrılacağı tarih ertelendi.

BİDEN-NETANYAHU GÖRÜŞMESİ SEBEP GÖSTERİLDİ

İsrailli bir yetkili, heyetin yarın yerine gelecek hafta müzakerelere katılmak üzere ülkeden ayrılacağını açıklayarak, söz konusu ertelemenin nedeninin ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD’de yapacağı görüşme olduğunu ifade etti.
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