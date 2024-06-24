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Dünya Katil İsrail katliam yaptı! Çok sayıda şehir ve yaralı var
Dünya

Katil İsrail katliam yaptı! Çok sayıda şehir ve yaralı var

Yeniakit Publisher
2024-06-24 22:32:00 -
Katil İsrail katliam yaptı! Çok sayıda şehir ve yaralı var

İsrail’in Gazze Şeridi’ninin Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında çok sayıda Filistinli şehit oldu.

İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları sürerken Han Yunus'tan acı haber geldi.

7 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU, EN AZ 22 YARALI

İsrail’in Gazze Şeridi’ninin Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinli şehit oldu, 22 kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail ordusu, Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Süheyla Kavşağı üzerindeki bir grup Filistin vatandaşını hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırıda şehit olan 7 kişinin naaşı ile yaralı 22 kişi, kentteki Nasır Hastanesine getirildi.
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İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği yoğun ve şiddetli saldırılar sonucu 37 bin 626 Filistinli hayatını kaybetti, 86 bin 98 kişi yaralandı.

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