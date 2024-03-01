Katil fenomen yakalandı!

Aydın Didim'de iki gün önce Osman Durmaz'ı pompalı tüfekle 2 el ateş ederek öldüren Serhat Kılıç, uzun çalışmalar sonucunda yakalandı. 18 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabı olan Aydınlı fenomen Kılıç, cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini itiraf etti.

Aydın'da önceki gün saat 23.30 sıralarında Serhat Kılıç, kız arkadaşı Esra Yeşil ile birlikte restoranda yemekte olduğu esnada, Osman Durmaz isimli şahıs sevgilisinin telefonuna mesaj attı. Mesaja sinirlenen Serhat Kılıç, telefonla Osman Durmaz'ı arayarak görüşmek istedi. Durmaz'ın yanına otomobiliyle giden Kılıç, yanında getirdiği pompalı tüfekle iki el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Osman Durmaz, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın duyulmasının ardından harekete geçen ekipler, firari Kılıç'ı yakalamak için çalışma başlattı. Kılıç, olay sonrasında yeniden kız arkadaşının yanına gitti.

GÜVENLİK KAMERALARI TESPİTİ

Serhat Kılıç, abisiyle telefon görüşmesi yaparak belirlenen eve saklandı. Ekipler, firariyi yakalamak için Kılıç'ın araçla geçtiği tüm yerlerin güvenlik kameralarını inceledi. Bin saatlik kamera görüntülerini ve HTS kayıtlarını mercek altına alan emniyet güçleri, yaptığı titiz çalışma neticesinde Serhat Kılıç'ı saklandığı evde tek başına yakaladı. Kılıç'ın olayda kullandığı pompalı tüfek de ele geçirildi. Olayda adı geçen Esra Yeşil'in ise yardım ve yataklık suçundan emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, Serhat Kılıç da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOMİK VİDEO PAYLAŞIMI

Öte yandan katil Serhat Kılıç'ın "Serhat Ciwan" adıyla 18 bin takipçili kanalı olduğu ve çektiği komik videolarını kendi sayfasında paylaştığı öğrenildi.

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