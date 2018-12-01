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Katil Esed'in saldırıları binlerce aileyi evinden etti

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist grupların,İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde yer alan ve Soçi mutabakatı kapsamında ağır silahlardan arındırılan bölgedeki sivil yerleşimlere son bir haftadır topçu ve roket saldırıları düzenlemeyi sürerken, en az 5 bin 360 ailenin daha güvenli bölgelere göç etmesine yol açtı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 17:13
Katil Esed'in saldırıları binlerce aileyi evinden etti

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/katil-esedin-saldirilari-binlerce-aileyi-evinden-etti-17092

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 17:13
  1. katil esed
  2. suriye
  3. idlib

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