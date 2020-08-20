  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Katil Esed'e bir şok daha! O da listeye alındı
Dünya

Katil Esed'e bir şok daha! O da listeye alındı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, aralarında Esed'in sağ kolu olarak bilinen Yasir İbrahim'in de bulunduğu bazı üst düzey yetkililerin yaptırım listesine eklendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 20:11:00 -
Katil Esed'e bir şok daha! O da listeye alındı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'de devam eden çatışma durumunun ana sorumlusunun Esed rejimi olduğunu belirtti.

Doğu Guta'da 1400'den fazla Suriyeli sivilin ölümüne neden olan kimyasal saldırının yarın yıl dönümü olduğunu hatırlatan Pompeo, "O vahşetin kurbanlarının anısına ABD Esed rejiminin askeri ve finansal destekçilerine altı yeni yaptırım getiriliyor." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda "Esed'in sağ kolu" olarak nitelendirdiği Yasir İbrahim'in ABD'nin yaptırım listesine alındığını belirten Pompeo, İbrahim'in Esed'in zenginleşmesinde önemli roller oynadığını ifade etti.

Pompeo, aynı kapsamda, Esed'in medya danışmanı Luna el-Şibl, Baas Partisi yetkilisi Muhammed Amr Saati, Suriye ordusu komutanlarından Fadi Saqr, Ghaith Dalah ve Samer İsmail'in de yaptırım kapsamına alındığını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Bir açıklama daha geldi: Hayırlı olsun
Gündem

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Bir açıklama daha geldi: Hayırlı olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak İstanbul çıkışı: Adeta bir rezillik
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak İstanbul çıkışı: Adeta bir rezillik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda b..
İslam'ı ve Allah'ı alaya alan laikçi ayyaş kafadan alçak hakaret!
Gündem

İslam'ı ve Allah'ı alaya alan laikçi ayyaş kafadan alçak hakaret!

Sosyal medyada dolaşan ve görüntülerin nerede çekildiği henüz öğrenilemeyen bir videoda, laikçi ayyaş kafalar tarafından İslam ve Allah ile ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı