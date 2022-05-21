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Gündem Katil Esed'den Türkiye'nin 1 milyon Suriyeli'yi güvenli bölgeye yerleştirme planına ilişkin küstah açıklama
Gündem

Katil Esed'den Türkiye'nin 1 milyon Suriyeli'yi güvenli bölgeye yerleştirme planına ilişkin küstah açıklama

Suriye'yi Rusya ile İran birlikte kan gölüne çeviren ve büyük bir göçmen krizine sebep olan Beşar Esed ve yönetimi, Türkiye'nin 1 milyon Suriyeli sığınmacıyı Suriye sınırındaki "güvenli bölgelere" geri gönderme projesine küstahca karşı çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 14:52:00 -
Katil Esed'den Türkiye'nin 1 milyon Suriyeli'yi güvenli bölgeye yerleştirme planına ilişkin küstah açıklama

Euronews'ün aktardığına göre Esed Rejiminin SANA'ya cuma günü yaptığı açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti hükümeti, bu tür oyunları kesinlikle reddediyor." ifadelerini kullanarak diğer ülkelere Türkiye'yi finanse etmeme çağrısı yaparak büyük bir skandala imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının "Suriye'ye ve Suriye halkı ile topraklarının bütünlüğüne karşı saldırgan oyununu" açığa çıkardığını ileri süren sözde Suriye Dışişleri Bakanlığı, "Asıl amaç sömürgecilik. Güvenli bölge dedikleri aslında etnik temizlik." şeklinde konuştu.

Erdoğan, mayıs ayı başlarında "Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz." açıklaması yapmıştı.

Erdoğan, Suriye'deki güvenli bölgelere konut, okul, hastane ve ekonomik altyapı kurularak 1 milyon Suriyeli sığınmacının bu bölgelere dönüşünün sağlanacağını söylemişti. Erdoğan'a göre, 2016 yılından bu yana 500 bin Suriyeli sığınmacı Suriye-Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere dönüş yaptı.

 

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