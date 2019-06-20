0553 313 94 23

Katil Esed yine İdlib'e saldırdı

Katil Esed rejimi ve destekçisi Rusya, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hava saldırısı düzenlemeye devam ediyor. Düzenlenen son saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:29
Katil Esed yine İdlib'e saldırdı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 3'ü saldırı mahaline ulaşmaya çalışan ambulans görevlisi toplam 7 sivil yaşamını yitirdi.

Esed rejimi ve Rusya, sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki Maaratinuman ilçesi, El Mastume, Hiş, Marrethırme ve El Habit köyleri ile Hamailinin Latamine ilçesi, Arbain beldesi, Cubbeyn ve Tel Meleh köylerine hava saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Hiş köyündeki saldırı mahaline ulaşmaya çalıştıkları sırada rejimin İdlib'in Marrettinnuman ilçesi civarında hedef aldığı bir ambulans aracındaki 3 görevli hayatını kaybetti.

Hava saldırılarında Hiş köyünde 3, Mastume köyünde de 1 sivil hayatını kaybetti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin etkisi altına geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'deSoçi'de imzalanan anlaşmaya rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkentiNur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Sivil Savunma kaynakları,Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, mayıs ayında İdlib iline düzenlediği hava ve kara saldırılarında en az 234 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtmişti.

Esedrejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib anlaşmasını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Rejim, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle İdlibGerginliği Azaltma Bölgesi'ne 25 Nisan'da başlattığı geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı etkisi altına aldı. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden geri almak için zaman zaman operasyon düzenliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:29
  1. suriye savaş
  2. Rusya
  3. Türkiye
  4. Cubbeyn
  5. Arbain beldesi
  6. Tel Meleh
  7. El Mastume
  8. Marrethırme
  9. Hiş
  10. Marrettinnuman
  11. Muhaliflerin kontrolü altında bulunan İdlib
  12. Soçi
  13. Nur Sultan
  14. Katil Esed rejimi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Yazıcı Edremit’te yatırımları denetledi
    1. Vali Yazıcı Edremit’te yatırımları..
    2. Hidayet Türkoğlu: "İnşallah sorunsuz..
    3. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum..
    4. Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin..
    5. Adalet Bakanı Gül: "Hak ettikleri..
    6. ‘Rus Gelir Aşka’ Sahnelendi
    7. Giresunspor, 1 Temmuz'da topbaşı yapacak
    8. Araç motoruna sıkışan yavru kedi..
    9. Bartın’da motosiklet şarampole..
    10. “Türkiye’deki Sisi’lere yol açılır”
    11. "Yerli ve Milli Tıbbi Cihaz Strateji..
    12. Gaziosmanpaşa’da yaz spor okulları..
    13. Evinden çıkan tarihi eserler şaşırttı
    14. Mehmet dedenin gözyaşları "sel" oldu
    15. DHKP/C’nin sözde Türkiye sorumlusu..
    16. Kent Tarım’da ilkbahar dönemi sona erdi
    17. Sungurlu arıtma tesisini sele teslim..
    18. Doğal yağlarla yaşlanmaya dur deyin!
    19. "Suud el-Kahtani, Hariri'yi istifa..
    20. Beykoz’da yoğun yağış nedeniyle yolda..
    21. "Balyoz kumpasçısı" hakim ve savcılara..
    22. Ekrem, Makarios’un nesi oluyor?
    23. Kredi faizlerinin yüksek olması..
    24. Meteorolojiden felaket bölgesi için..
    25. Bu çığlığa kim kulak verecek? ‘Nafaka..
    26. Balyoz davasına bakan 50 hakim ve..
    27. Taş Ankara heykeli emanete alındı
    28. Eski Sayıştay başdenetçisi FETÖ'nün..
    29. İnananları Truva atı olarak kullanmak..
    30. Ürdün Kralı Abdullah Singapur’da
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!