0553 313 94 23

Katil Esed İdlib'i vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi' sınırları içinde bulunan Kifrenbil ilçesine düzenlenen hava saldırılarında 6 sivil ölürken 13 kişi de yaralandı.

26 Nisan 2019 Cuma 20:51
Katil Esed İdlib'i vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi' sınırları içinde yer alan sivil yerleşimlere gün içinde düzenlenen hava saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı.

Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki sivil yerleşimlere gün içinde çok sayıda kara ve hava saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde, İdlib ilinin Kifrenbil ilçesine düzenlenen 4 hava saldırısında 1'i çocuk 3 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

Sabah saatlerinde de Hama ilinin Tel Havvaş köyüne gerçekleştirilen hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı.

Tel Havvaş yapılan saldırıların ardından muhaliflere ait uçak gözlem evi sosyal medya hesabından, "Lazkiye'deki Hımeymim üssünden 3 Rus savaş uçağı kalkış yaptı." bilgisini paylaşmıştı.

Rejim ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri bu sabah erken saatlerde de top, roket ve havan gibi karadan karaya atış yapan silahlarla "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde, Hama'nın kuzey kırsalındaki Lahaya ve Buveyda köyleri ile İdlib'in güneyindeki Binin köyüne saldırı düzenlemişti. Saldırılarda bir de sığınmacı kampı hedef alınmıştı.

Suriye'de Rus ve rejim saldırısı ayrımı

Suriye'de hava saldırıları gerçekleştiren Esed rejimi ile Rus hava kuvvetlerinin bombardımanları kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Rus yapımı olan ama teknolojisi eski rejim uçakları, saldırıları yüksek irtifadan yapamıyor. Alçalarak hedefe doğru yaklaşıp sadece geniş alanları vuruyor. Nokta atış yapılmadığı ve kullanılan mühimmat fazla tutulduğu için tahribat geniş bir çevreye yayılıyor. Ayrıca rejim uçakları, saldırı için irtifa kaybederken yüksek ses çıkartıyor.

Rus uçakları ise saldırı anında hedefe fazla yaklaşmadığı için sesleri yere ulaşmıyor. Rus saldırılarında ilk duyulan ses, bombaların infilak etmesi oluyor. Rejim uçakları bombardıman için hedeflere teker teker yaklaşırken, Rus uçaklarının en az ikisi bir arada havalanıp saldırıyor. Saldırılarda kullanılan mühimmat kalıntılarından eski nesil olanların rejime, yeni nesil olanların ise Ruslara ait olduğu anlaşılıyor. Muhalifler, uçakları, üslerin çevresinde ve ülkenin kilit noktalarına kurulmuş ekipmanları yardımıyla büyük ölçüde tespit edebiliyor.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 20:51
  1. Suriye
  2. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şırnak’ta teröristlerin 36 sığınak ve mağarası imha edildi
    1. Şırnak’ta teröristlerin 36 sığınak ve..
    2. Mersin Uluslararası Bisiklet Turu
    3. ABD’den Rus ajanı kadına 18 ay hapis..
    4. Gündemi sarsacak açıklama! FETÖ'den..
    5. Koyun kırkan 11 işçi akıma kapıldı
    6. Yargıtay Başkanı Cirit Hatay Dörtyol'da
    7. Spor Toto Süper Lig: M.Başakşehir: 0 -..
    8. HDP’li yöneticiler terör örgütü..
    9. Albayrak'tan "Gıda komitesi" açıklaması
    10. Aracında başından vurulmuş halde..
    11. Başhekim Erkan Doğan istifa..
    12. MKE Ankaragücü'nde Beşiktaş maçı..
    13. Kontrolden çıkan otomobil dere..
    14. 2. Uluslararası Geleneksel ve..
    15. Turkish Airlines Challenge'de rekorlar..
    16. Katar BAE'nin DTÖ'ye sunduğu "çözüm"..
    17. Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
    18. Suriye sınırına komando sevkiyatı
    19. Ucuz ete yüzde 35 zam!
    20. Esenyurt’ta cadde ve bir binada çatlak..
    21. KBÜ’de I. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi’..
    22. Katil Esed İdlib'i vurdu! Çok sayıda..
    23. KBÜ’de “Tıp Mühendisliği: Bugünü ve..
    24. Badminton grup müsabakaları başladı
    25. Karabük Eğitim ve Araştırma..
    26. Medipol Başakşehir-Göztepe maçından..
    27. Rusya’nın kafasındaki ‘soru işareti’
    28. Polisin durdurduğu şahsın üzerinden 32..
    29. Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1..
    30. Esed rejiminden alçak iftira: Onların..
    İmamoğlu 50 TL sözünü vermişti! AK Parti'den flaş teklif geldi
    İmamoğlu 50 TL sözünü vermişti! AK Parti'den flaş teklif geldi
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden hortladı!
    367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden hortladı!
    ABD'nin F-35 şantajı milli uçağı hızlandırdı
    ABD'nin F-35 şantajı milli uçağı hızlandırdı
    O sapık CHP’li çıktı
    O sapık CHP’li çıktı

    Günün Karikatürü

    27 Nisan 2019
    HDP'li belediyede peygamber hazımsızlığı
    HDP'li belediyede peygamber hazımsızlığı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı