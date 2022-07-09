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Gündem Katil Esed Halep'te görüntü verdi
Gündem

Katil Esed Halep'te görüntü verdi

Son zamanlarda sık sık halkın arasına karışan ve savaş nedeniyle ülkeyi terk eden Suriyelilere geri dönün çağrısı yapan Esad, savaştan sonra ilk kez Halep'i ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 13:31:00 - 2022-07-09 13:33:23
Katil Esed Halep'te görüntü verdi

Dünyanın en önemli gündemlerinden biri düzensiz göç.

Bunun en büyük kaynaklarından biri Orta Doğu'daki iç savaşlar ve çatışma ortamı.

Suriye ise bu kapsamda 10 yıllık iç savaş ile milyonlarca vatandaşının dünyaya yayıldığı ülke konumunda.

Yıllara yayılan ve milyonların ölmesine daha fazlasının ise yerinden olmasına neden olan çatışma ortamı ülkenin belli bölgelerinde devam etse de son yıllara nazaran sakin bir ortam söz konusu.

Esad da bu bağlamda son dönemde hem halk arasına daha sık karışıyor hem bölgedeki diğer liderlerle görüşmelerini ve ilişkilerini canlandırıyor hem de sık sık genel af ilanlarını tekrarlayarak Suriyelilere geri dönün çağrısı yapıyor.

Bayram'da Halep'i ziyaret etti

Esad son olarak objektiflere Halep'te yansıdı. 2011'de başlayan iç savaştan sonra ilk kez şehri ziyaret etti.

Kurban Bayramı için ailesi ile Halep'e giden Esad iki oğlu kızı ve karısı ile şehrin sokaklarında yıkıntılar arasında poz verdi.

Namazdan sonra dualar edildi

Esad, Kurban Bayramı namazını da kalabalık bir cemaatle beraber camide kıldı.

Namazın ardından ülkenin tekrar eski günlerine dönmesi, iç savaşın sona ermesi ve birliğin yeniden sağlanması için el açıp dualar edildi.

Geri dönün çağrısını yineliyor

Bayram namazı kılan Esad, Halep çarşısında esnafı ziyaret etti.

Ziyaretlerinde halka açıklamalarda bulunan Esad; Irak, İran, Lübnan ve Türkiye'ye giden Suriyelilerin artık ülkesine dönmesini istedi.

Esad'ın ziyaretlerinde çekilen fotoğraflar resmi hesaplardan yayınlandı.

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