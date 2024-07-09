Katil Cihantimur yeni kodes yolcusu! 1 kişiyi mezara gönderdi şimdi cezaevi beğenmiyor

1 Mart akşamı ölümlü kazaya karışıp aynı gün önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur ile yazar annesi Eylem Tok, kazadan 106 gün sonra ABD'de yakalanarak tutuklandı.

ABD'de tutuklanan Timur Cihantimur ve Eylem Tok'un Baston'daki davaları ise sürüyor.

Dava sırasında da hakime cezaevi koşulları nedeniyle sık sık itiraz eden Timur Cihantimur ile ilgili ise yeni bir gelişme yaşandı.

Tutulduğu cezaevinin koşullarına itiraz eden Cihantimur'un, başka bir ceza yerleşkesine nakledileceği açıklandı.

"Ülkedeki herhangi bir cezaevinden farkı yok"

Avukatları, Cihantimur’un gözetim altında tutulduğu tesiste çok zor şartlarda tecrit altında olduğu savunmasını yapmıştı.

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Cihantimur’un tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü'nün, ülkedeki herhangi bir cezaevinden farklı olmadığı öne sürüldü.

Başka bir cezaevine alınacak

Hakim ise Timur Cihantimur'un başka bir ceza tesisine naklini onaylamasının ardından kefaletle serbest bırakılarak "tutuksuz yargılanması" talebini değerlendirmeye aldı.

İade talebinin karara bağlanması bekleniyor

Türkiye'nin iade talebinin ise ağustos ayında karara bağlanması bekleniyor.