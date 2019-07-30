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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

30 Temmuz 2019 Salı 14:17
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,6829351,09
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,4859100,82
ING Portföy Bir. Borç. Araç.Fonu2,0834640,54
HSBC Portföy Orta Vad. Borç.Araç. Fonu0,2160620,53
Deniz Port. Orta Vad. Borç.Araç. Fonu0,0231940,49
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,0146110,67
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. vePlat. Fon Sep. Öz. F.1,2738220,13
Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu1,7182020,13
Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu1,6975150,13
Ak Portföy Üçüncü Fon SepetiFonu1,5904330,13
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu0,0438482,06
Taaleri Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)1,4070721,10
Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF)0,0549540,99
Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF)0,0205180,99
Tacirler Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)2,3189050,94
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Deniz Port. ÖBYM Değ. ÖzelFon1,7761930,62
Tacirler Portföy Değ. Fon1,2235010,61
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,4663380,54
İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon0,0431190,49
İş Portföy Resan Değ. ÖzelFon1,6267910,47
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu0,0275480,97
Bizim Portföy Bir. KatılımFonu0,0315560,50
Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF)1,3793840,34
Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)0,9286450,33
Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)18,7772750,31
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
ING Portföy Para PiyasasıFonu88,5800330,06
Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu0,0201560,06
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,5974530,06
Ata Portföy Para PiyasasıFonu0,5413270,06
Ziraat Port. Halkbank ParaPiyasası Fonu0,0556620,06


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:17
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