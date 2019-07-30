Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,682935 1,09 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,485910 0,82 ING Portföy Bir. Borç. Araç.Fonu 2,083464 0,54 HSBC Portföy Orta Vad. Borç.Araç. Fonu 0,216062 0,53 Deniz Port. Orta Vad. Borç.Araç. Fonu 0,023194 0,49 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,014611 0,67 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. vePlat. Fon Sep. Öz. F. 1,273822 0,13 Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu 1,718202 0,13 Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu 1,697515 0,13 Ak Portföy Üçüncü Fon SepetiFonu 1,590433 0,13 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043848 2,06 Taaleri Portföy His. Sen.Fonu (HSYF) 1,407072 1,10 Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF) 0,054954 0,99 Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,020518 0,99 Tacirler Portföy His. Sen.Fonu (HSYF) 2,318905 0,94 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Deniz Port. ÖBYM Değ. ÖzelFon 1,776193 0,62 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,223501 0,61 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,466338 0,54 İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon 0,043119 0,49 İş Portföy Resan Değ. ÖzelFon 1,626791 0,47 Yatırım Fonları - KatılımFonları Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu 0,027548 0,97 Bizim Portföy Bir. KatılımFonu 0,031556 0,50 Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF) 1,379384 0,34 Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF) 0,928645 0,33 Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF) 18,777275 0,31 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları ING Portföy Para PiyasasıFonu 88,580033 0,06 Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu 0,020156 0,06 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,597453 0,06 Ata Portföy Para PiyasasıFonu 0,541327 0,06 Ziraat Port. Halkbank ParaPiyasası Fonu 0,055662 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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