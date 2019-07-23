Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036655 0,84 Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu 0,026057 0,71 İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039244 0,69 Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu 2,376765 0,68 İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu 0,059213 0,67 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,014555 0,92 Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu 0,055588 0,73 İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,021790 0,67 HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,030125 0,63 Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023781 0,54 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu 69,416287 1,46 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu 0,036324 1,40 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063086 0,99 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,499108 0,91 Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,073116 0,80 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon 1,050005 1,20 İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon 0,070988 0,68 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,219327 0,44 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,980634 0,43 Garanti Portföy Dörd. Değ.Fon 0,028980 0,39 Yatırım Fonları - KatılımFonları Bizim Portföy İki. Kira Sert.Katılım Fonu 0,014887 0,79 Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040207 0,76 Garanti Portföy Bir. KatılımFonu 1,443135 0,70 TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu 2,287749 0,67 Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu 0,021927 0,66 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,720691 2,11 QNB Finans Portföy Altın BYF 23,450127 0,68 Bizim Portföy Altın KatılımBYF 235,386103 0,60 TEB Portföy Altın Fonu 0,063347 0,22 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları Ata Portföy Para PiyasasıFonu 0,539258 0,08 Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu 8,365988 0,07 Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu 0,020074 0,06 Oyak Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu 0,025844 0,06 ING Portföy Para Piyasası Fonu 88,205749 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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