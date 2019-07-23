Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları23 Temmuz 2019 Salı 15:31
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036655
|0,84
|Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu
|0,026057
|0,71
|İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,039244
|0,69
|Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu
|2,376765
|0,68
|İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu
|0,059213
|0,67
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu
|0,014555
|0,92
|Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu
|0,055588
|0,73
|İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,021790
|0,67
|HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,030125
|0,63
|Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023781
|0,54
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu
|69,416287
|1,46
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu
|0,036324
|1,40
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,063086
|0,99
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,499108
|0,91
|Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,073116
|0,80
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon
|1,050005
|1,20
|İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon
|0,070988
|0,68
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,219327
|0,44
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,980634
|0,43
|Garanti Portföy Dörd. Değ.Fon
|0,028980
|0,39
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Bizim Portföy İki. Kira Sert.Katılım Fonu
|0,014887
|0,79
|Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,040207
|0,76
|Garanti Portföy Bir. KatılımFonu
|1,443135
|0,70
|TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu
|2,287749
|0,67
|Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu
|0,021927
|0,66
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|19,720691
|2,11
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|23,450127
|0,68
|Bizim Portföy Altın KatılımBYF
|235,386103
|0,60
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,063347
|0,22
|Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
|Ata Portföy Para PiyasasıFonu
|0,539258
|0,08
|Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu
|8,365988
|0,07
|Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu
|0,020074
|0,06
|Oyak Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu
|0,025844
|0,06
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|88,205749
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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