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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

23 Temmuz 2019 Salı 15:31
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0366550,84
Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu0,0260570,71
İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0392440,69
Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu2,3767650,68
İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu0,0592130,67
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,0145550,92
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,0555880,73
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0217900,67
HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0301250,63
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0237810,54
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu69,4162871,46
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu0,0363241,40
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0630860,99
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,4991080,91
Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,0731160,80
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon1,0500051,20
İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon0,0709880,68
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,2193270,44
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,9806340,43
Garanti Portföy Dörd. Değ.Fon0,0289800,39
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Bizim Portföy İki. Kira Sert.Katılım Fonu0,0148870,79
Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF)0,0402070,76
Garanti Portföy Bir. KatılımFonu1,4431350,70
TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu2,2877490,67
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu0,0219270,66
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF19,7206912,11
QNB Finans Portföy Altın BYF23,4501270,68
Bizim Portföy Altın KatılımBYF235,3861030,60
TEB Portföy Altın Fonu0,0633470,22
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Ata Portföy Para PiyasasıFonu0,5392580,08
Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu8,3659880,07
Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu0,0200740,06
Oyak Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu0,0258440,06
ING Portföy Para Piyasası Fonu88,2057490,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 15:31
  1. fonlar
  2. Piyasalar

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