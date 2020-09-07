Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|713,293413
|0,25
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|8,606175
|0,18
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,055968
|0,17
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,036003
|0,16
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,441129
|0,14
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,044556
|0,29
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023087
|0,23
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,683221
|0,20
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,708819
|0,08
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,947593
|0,05
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,099382
|1,63
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,020780
|1,52
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,145998
|1,52
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,763154
|1,33
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|13,873060
|1,17
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,032097
|1,32
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,714613
|0,82
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,050220
|0,80
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,097861
|0,75
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,304361
|0,64
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,129768
|1,34
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,652206
|0,73
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,849092
|0,70
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,188875
|0,47
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,781266
|0,42
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,127894
|0,47
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,055979
|0,47
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,109250
|0,46
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,103189
|0,46
|İş Portföy Altın Fonu
|0,050284
|0,45
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,003272
|0,09
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,136534
|0,08
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,059233
|0,08
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|73,459507
|0,08
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,433702
|0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)