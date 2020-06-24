Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,062609
|0,56
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,039240
|0,33
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,671636
|0,12
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|657,434537
|0,12
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,026126
|0,03
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,982992
|1,50
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019753
|0,81
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035341
|0,51
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,036008
|0,36
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,029213
|0,35
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,048401
|2,19
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,092270
|1,75
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,029573
|1,25
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,089907
|1,09
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|77,281265
|1,01
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,407543
|1,80
|HSBC Portföy Değ. Fon
|110,084587
|0,69
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,252649
|0,67
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008309
|0,57
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,050698
|0,50
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,051837
|0,54
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,004550
|0,53
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,602046
|0,50
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,513302
|0,48
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,707340
|0,44
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|38,853324
|0,74
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|34,544061
|0,71
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|25,732719
|0,65
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,286529
|0,58
|İş Portföy Altın Fonu
|0,042366
|0,53
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022360
|0,02
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,118039
|0,02
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,028633
|0,02
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,845272
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058248
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)