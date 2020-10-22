Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,586514
|0,33
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,232621
|0,25
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,824986
|0,16
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|7,934930
|0,14
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,253773
|0,12
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024415
|0,51
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044758
|0,33
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|98,749569
|1,23
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048396
|0,90
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,087424
|0,72
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044218
|0,67
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,767630
|0,54
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|7,966991
|0,77
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,749039
|0,69
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,334790
|0,34
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,027579
|0,14
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,866378
|0,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,028997
|1,36
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,153007
|0,94
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,171331
|0,45
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,617518
|0,05
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,038420
|0,04
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,819929
|0,59
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|48,268260
|0,25
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,672011
|0,09
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,018171
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,060042
|0,03
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|100,731661
|0,03
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,870278
|0,03
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,615545
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)