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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-22 13:59:07 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,586514 0,33
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,232621 0,25
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,824986 0,16
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,934930 0,14
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,253773 0,12
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024415 0,51
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044758 0,33
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 98,749569 1,23
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048396 0,90
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,087424 0,72
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044218 0,67
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,767630 0,54
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,966991 0,77
Aura Portföy Değ. Fon 0,749039 0,69
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,334790 0,34
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,027579 0,14
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,866378 0,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,028997 1,36
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,153007 0,94
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,171331 0,45
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,617518 0,05
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,038420 0,04
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,819929 0,59
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 48,268260 0,25
QNB Finans Portföy Altın BYF 42,672011 0,09
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,018171 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060042 0,03
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 100,731661 0,03
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,870278 0,03
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,615545 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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