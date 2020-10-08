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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-08 15:03:24 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,072971 1,14
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 753,664067 1,05
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044718 1,03
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,131317 1,00
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,086997 0,96
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,035066 2,71
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042203 1,69
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,082719 1,60
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,596753 1,01
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,073985 0,97
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,098390 3,02
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,078834 2,96
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 126,240973 2,78
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,037081 2,53
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,106565 1,87
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,378268 1,14
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,035604 0,99
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,891204 0,76
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,106584 0,69
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,021487 0,55
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,029271 1,04
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,253028 0,98
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,008322 0,88
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,030584 0,87
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,294644 0,38
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,318630 0,49
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,013252 0,03
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 100,292885 0,03
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,866363 0,03
TEB Portföy Para Piyasası Fonu 388,977391 0,03
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,168316 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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