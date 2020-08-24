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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-24 14:35:25 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,811661 0,83
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,572821 0,80
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,228577 0,76
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025911 0,55
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,049157 0,47
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,358281 1,04
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,879850 0,27
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040780 0,24
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,030577 1,52
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033409 0,46
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,027831 0,44
Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 84,677166 0,36
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,111803 0,34
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,300532 0,14
Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,607459 0,07
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,018560 0,07
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,592383 0,07
Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,555246 0,06
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,855884 0,08
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,132382 0,08
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,024478 0,07
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,093421 0,07
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,402745 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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