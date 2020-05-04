Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,033788
|1,29
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,418772
|0,75
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|7,805861
|0,71
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|7,080408
|0,69
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,074339
|0,65
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,005576
|4,69
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017308
|1,48
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,600303
|0,17
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035009
|0,05
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,039608
|1,36
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,019221
|0,23
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,057258
|0,20
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,206629
|0,20
|Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,020939
|0,13
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,240687
|0,57
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,110829
|0,50
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,479482
|0,48
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,032758
|0,43
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,089198
|0,32
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,051660
|0,52
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,511002
|0,50
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,601593
|0,48
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,041233
|0,18
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020345
|0,15
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|34,109410
|0,76
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,292736
|0,64
|İş Portföy Altın Fonu
|0,042336
|0,58
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,283929
|0,55
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,054961
|0,55
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057599
|0,09
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,105031
|0,09
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,793871
|0,09
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022132
|0,09
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|5,951275
|0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)