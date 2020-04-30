  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:06:20 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059091 0,85
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,400817 0,62
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025010 0,20
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,073860 0,16
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,033359 0,14
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,005326 3,58
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,792813 1,68
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,751673 0,96
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,738393 0,94
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,070412 0,91
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 93,018852 3,52
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027999 3,05
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,053257 3,05
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,075570 2,79
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033414 2,53
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,961926 1,95
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,233692 0,94
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,659853 0,93
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,283106 0,74
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,117516 0,69
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,481119 1,31
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,851963 0,86
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,952362 0,19
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,037640 0,05
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,027968 0,05
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,836461 0,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,103996 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,792236 0,03
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,655773 0,02
Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,231923 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı