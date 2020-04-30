Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,059091
|0,85
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,400817
|0,62
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,025010
|0,20
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,073860
|0,16
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,033359
|0,14
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,005326
|3,58
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,792813
|1,68
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,751673
|0,96
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,738393
|0,94
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,070412
|0,91
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|93,018852
|3,52
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027999
|3,05
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,053257
|3,05
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,075570
|2,79
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,033414
|2,53
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,961926
|1,95
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,233692
|0,94
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,659853
|0,93
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,283106
|0,74
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,117516
|0,69
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,481119
|1,31
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,851963
|0,86
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,952362
|0,19
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,037640
|0,05
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,027968
|0,05
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,836461
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,103996
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,792236
|0,03
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,655773
|0,02
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|2,231923
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)