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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

30 Temmuz 2019 Salı 14:17
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,036369-0,58
QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF540,416608-0,58
TEB Portföy Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu1,927536-0,56
Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu2,366941-0,55
Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu0,026433-0,49
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,021377-0,81
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,024860-0,77
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,023425-0,67
HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu0,029854-0,61
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu2,364041-0,60
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu69,522914-0,84
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,063476-0,75
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu0,036257-0,73
Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,073044-0,72
İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,075411-0,50
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,979059-0,60
İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon0,071555-0,52
İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon1,040911-0,35
İş Portföy PY Kar Payı ÖdeyenDeğ. Özel Fon0,010108-0,21
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,062198-0,16
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu0,021823-0,44
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,035211-0,42
KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu1,111481-0,40
Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz)2,106407-0,34
Albaraka Portföy Katılım Fonu0,986939-0,34
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF19,443758-0,80
Bizim Portföy Altın KatılımBYF231,040454-0,57
QNB Finans Portföy Altın BYF23,014147-0,56
İş Portföy Altın Fonu0,028730-0,43
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,037037-0,42

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:17
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