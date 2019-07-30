Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları30 Temmuz 2019 Salı 14:17
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036369
|-0,58
|QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF
|540,416608
|-0,58
|TEB Portföy Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu
|1,927536
|-0,56
|Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu
|2,366941
|-0,55
|Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu
|0,026433
|-0,49
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,021377
|-0,81
|Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,024860
|-0,77
|Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023425
|-0,67
|HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,029854
|-0,61
|TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|2,364041
|-0,60
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu
|69,522914
|-0,84
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,063476
|-0,75
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu
|0,036257
|-0,73
|Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,073044
|-0,72
|İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,075411
|-0,50
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,979059
|-0,60
|İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon
|0,071555
|-0,52
|İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon
|1,040911
|-0,35
|İş Portföy PY Kar Payı ÖdeyenDeğ. Özel Fon
|0,010108
|-0,21
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,062198
|-0,16
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu
|0,021823
|-0,44
|Ziraat Portföy Altın KatılımFonu
|0,035211
|-0,42
|KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu
|1,111481
|-0,40
|Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz)
|2,106407
|-0,34
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,986939
|-0,34
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|19,443758
|-0,80
|Bizim Portföy Altın KatılımBYF
|231,040454
|-0,57
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|23,014147
|-0,56
|İş Portföy Altın Fonu
|0,028730
|-0,43
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,037037
|-0,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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