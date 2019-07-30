Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036369 -0,58 QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF 540,416608 -0,58 TEB Portföy Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu 1,927536 -0,56 Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu 2,366941 -0,55 Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu 0,026433 -0,49 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,021377 -0,81 Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,024860 -0,77 Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023425 -0,67 HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,029854 -0,61 TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 2,364041 -0,60 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu 69,522914 -0,84 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063476 -0,75 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu 0,036257 -0,73 Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,073044 -0,72 İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,075411 -0,50 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,979059 -0,60 İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon 0,071555 -0,52 İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon 1,040911 -0,35 İş Portföy PY Kar Payı ÖdeyenDeğ. Özel Fon 0,010108 -0,21 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,062198 -0,16 Yatırım Fonları - KatılımFonları Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu 0,021823 -0,44 Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,035211 -0,42 KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu 1,111481 -0,40 Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz) 2,106407 -0,34 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,986939 -0,34 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,443758 -0,80 Bizim Portföy Altın KatılımBYF 231,040454 -0,57 QNB Finans Portföy Altın BYF 23,014147 -0,56 İş Portföy Altın Fonu 0,028730 -0,43 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037037 -0,42 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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