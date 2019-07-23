Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,662072 -0,42 Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,194874 -0,32 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,473695 -0,24 ING Portföy Bir. Borç. Araç.Fonu 2,054446 -0,23 Deniz Port. Orta Vad. Borç.Araç. Fonu 0,022867 -0,13 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Ziraat Portföy Fon SepetiFonu 1,659082 -0,12 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Ünlü Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,263989 -1,58 İş Portföy İş Bank. İşt. End.His. Sen. Fonu (HSYF) 63,298566 -1,52 Deniz Port. BIST Tem. 25 End.His. Sen. Fonu(HSYF) 1,087267 -1,06 Yapı Kredi Port. BİST Temet.25 End. His. Sen. Fonu 0,021438 -0,92 HSBC Portföy BIST30 End. His.Sen. Fon (HSYF) 0,099197 -0,92 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,361548 -0,68 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,208272 -0,45 Yapı Kredi Port. İki. Değ.Fon 0,017779 -0,42 İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon 0,042449 -0,41 Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk.Yönelik Değ. Öz. Fon 0,020136 -0,39 Yatırım Fonları - KatılımFonları Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF) 1,360947 -0,11 Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,035655 -0,11 KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu 1,125182 -0,09 Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu 0,026829 -0,07 Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu 1,073233 -0,07 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 2,292527 -0,11 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037529 -0,10 Deniz Port. Altın Fonu 0,032892 -0,10 ING Portföy Altın Fonu 0,028869 -0,10 ICBC Turkey Portföy AltınFonu 0,026055 -0,10 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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