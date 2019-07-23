Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları23 Temmuz 2019 Salı 15:32
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,662072
|-0,42
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,194874
|-0,32
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,473695
|-0,24
|ING Portföy Bir. Borç. Araç.Fonu
|2,054446
|-0,23
|Deniz Port. Orta Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,022867
|-0,13
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Ziraat Portföy Fon SepetiFonu
|1,659082
|-0,12
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,263989
|-1,58
|İş Portföy İş Bank. İşt. End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|63,298566
|-1,52
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End.His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,087267
|-1,06
|Yapı Kredi Port. BİST Temet.25 End. His. Sen. Fonu
|0,021438
|-0,92
|HSBC Portföy BIST30 End. His.Sen. Fon (HSYF)
|0,099197
|-0,92
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,361548
|-0,68
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,208272
|-0,45
|Yapı Kredi Port. İki. Değ.Fon
|0,017779
|-0,42
|İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon
|0,042449
|-0,41
|Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk.Yönelik Değ. Öz. Fon
|0,020136
|-0,39
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,360947
|-0,11
|Ziraat Portföy Altın KatılımFonu
|0,035655
|-0,11
|KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu
|1,125182
|-0,09
|Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu
|0,026829
|-0,07
|Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu
|1,073233
|-0,07
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,292527
|-0,11
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,037529
|-0,10
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,032892
|-0,10
|ING Portföy Altın Fonu
|0,028869
|-0,10
|ICBC Turkey Portföy AltınFonu
|0,026055
|-0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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