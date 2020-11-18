  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-18 14:30:39 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,066613-0,04
Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu0,072680-0,03
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,039913-0,02
Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu0,044263-0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,152940-0,67
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,153300-0,56
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu1,174152-0,49
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu2,107872-0,34
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,833198-0,29
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,096660-5,37
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF13,320932-5,37
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,048928-5,25
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)5,713842-3,68
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)103,103028-3,59
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon3,198066-3,88
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,055673-2,24
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,950374-2,06
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,352898-1,93
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon8,258166-1,78
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,162305-2,11
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,215688-2,03
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,160690-1,71
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,454043-1,22
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,182882-0,25
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,647147-0,23

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bunu yapan Ermeni değil! Aliyev'e nişan alıp kilitlendi... Abdullah Ağar'dan dikkat çeken yorum
Gündem

Bunu yapan Ermeni değil! Aliyev'e nişan alıp kilitlendi... Abdullah Ağar'dan dikkat çeken yorum

İran Devrim Muhafızları’na bağlı bir keskin nişancı, Azerbaycan-İran sınırındaki Hüdaferin’i eşiyle ziyaret eden Cumhurbaşkanı Aliyev’i dürb..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sağlık Bakanlığı'na kritik atama!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sağlık Bakanlığı'na kritik atama!

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven görevden alınarak yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı. Karar Resmi Gazete'de..
Akıl alır gibi değil... İnternette satılan bu şeyler pes dedirtti!
Gündem

Akıl alır gibi değil... İnternette satılan bu şeyler pes dedirtti!

İnternette yapılan ikinci el ilaç satışları 'pes' dedirtti. Adeta zehir saçan yasal olmayan şekilde ambalajı açılmış ilaçlar, “Aldım çocuğum..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay