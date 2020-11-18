Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,066613
|-0,04
|Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,072680
|-0,03
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,039913
|-0,02
|Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,044263
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,152940
|-0,67
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,153300
|-0,56
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,174152
|-0,49
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,107872
|-0,34
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,833198
|-0,29
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,096660
|-5,37
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|13,320932
|-5,37
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048928
|-5,25
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|5,713842
|-3,68
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|103,103028
|-3,59
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,198066
|-3,88
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,055673
|-2,24
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,950374
|-2,06
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,352898
|-1,93
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|8,258166
|-1,78
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,162305
|-2,11
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,215688
|-2,03
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,160690
|-1,71
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,454043
|-1,22
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,182882
|-0,25
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,647147
|-0,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)