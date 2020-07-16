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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-07-16 14:36:23 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,039388 -0,30
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032452 -0,26
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,187674 -0,21
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056121 -0,17
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,076299 -0,12
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,010180 -1,56
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036261 -1,26
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020261 -0,90
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,029379 -0,20
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,024740 -0,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,093489 -1,82
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,094286 -1,60
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,414500 -1,34
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045248 -1,19
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088353 -1,13
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,491128 -2,17
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,791111 -0,51
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,400182 -0,36
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,022903 -0,30
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,052185 -0,26
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,643975 -0,37
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,543586 -0,37
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,031547 -0,37
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,219846 -0,36
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,053196 -0,29
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,095052 -0,38
Garanti Portföy Altın Fonu 0,110796 -0,38
Ak Portföy Altın Fonu 0,089567 -0,38
Fiba Portföy Altın Fonu 0,033309 -0,38
İş Portföy Altın Fonu 0,043514 -0,38

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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