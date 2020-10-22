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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-22 13:59:07 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,087146 -0,92
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 747,583121 -0,79
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,140386 -0,71
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,059306 -0,59
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044485 -0,58
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009108 -3,74
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,035295 -0,92
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,099089 -0,89
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,082692 -0,82
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042327 -0,80
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,053368 -1,72
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,672374 -1,16
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,099162 -1,13
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,116900 -0,98
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,107651 -0,92
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,034860 -1,94
Tacirler Portföy Değ. Fon 3,134084 -0,79
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,109156 -0,65
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,034488 -0,55
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,379868 -0,51
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,029292 -0,74
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,252958 -0,70
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,011539 -0,60
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,218246 -0,60
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,030601 -0,52
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu 0,132982 -0,34
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,067531 -0,34
Deniz Port. Altın Fonu 0,058250 -0,34
Ak Portföy Altın Fonu 0,107160 -0,34
TEB Portföy Altın Fonu 0,113152 -0,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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