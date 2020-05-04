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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-05-04 14:57:12 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,069066 -1,91
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,720519 -1,03
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,770304 -0,81
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,738840 -0,73
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,532181 -0,72
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026530 -5,25
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 88,434133 -4,93
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,072645 -3,87
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,051347 -3,59
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081983 -3,51
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,939152 -1,16
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,087709 -0,48
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,019908 -0,45
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,020102 -0,20
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,656602 -0,20
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,454899 -1,77
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,831331 -1,11
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,374018 -0,83
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,949193 -0,16
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025404 -0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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