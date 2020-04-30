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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:07:09 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 667,807502 -0,67
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030783 -0,57
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,182352 -0,23
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,588734 -0,22
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,835447 -0,21
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034991 -0,30
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,597527 -0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 67,520658 -0,79
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,472438 -0,50
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,093144 -0,30
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,462941 -0,19
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,088910 -0,17
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,026709 -0,17
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,503543 -0,30
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,051394 -0,30
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,593951 -0,29
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,838173 -0,06
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,195101 -0,03
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 33,851151 -0,64
HSBC Portföy Altın Fonu 3,265811 -0,38
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,054663 -0,32
Fiba Portföy Altın Fonu 0,032272 -0,32
İş Portföy Altın Fonu 0,042092 -0,31

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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