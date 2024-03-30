Katarlılar Türkiye'deki o projeden çekildi! Tüm hisselerini satıp çıktılar

Savunmadan finansa, enerjiden medyaya hemen hemen her sektörde Katar’ın yatırımını bulma mümkün. 727 Türk firması Katar'da iş yaparken, 220 Katar şirketi Türkiye'de önemli projelere imza attı. Katar'ın Türkiye'deki yatırımları 20 milyar doları aşmış durumda.

Türkiye böylece İngiltere, Fransa’nın liderlik ettiği Katar sermayesindeki yatırımlardan en fazla pay alan ülkelerden biri haline geldi. Katar’ın Türkiye’deki en önemli yatırımlarından biri de perakende sektörüydü. Burada liderliği ise İstinyePark alıyordu.

Dün Orjin Gayrimenkul Grubu’nun ortağı Doğuş Grubu’ndan aldığı yüzde 30’luk pay anlaşması bu açıdan dikkat çekiciydi. Patronlar Dünyası Yazarı Necla Dalan, bu satıştaki detayı yakalayan isim oldu. Zira Doğuş ve Orijin arasında hisse devri açıklanırken, Katarlı ortağın ismi anlaşmada yoktu.

Dalan bu detayı “İstinye Park'ın satışının perde arkası” başlığıyla PD okurlarına ilk kez duyurdu. Şirketten yapılan yazılı açıklamada İstinye Park Alışveriş Merkezi'nin yüzde 58’ine sahip Orjin Gayrimenkul Grubu’nun yüzde 42 paya sahip olan Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları’nın hisselerinin de tamamını satın alarak alışveriş merkezinin tamamının tek sahibi olduğu bildirildi ancak Dalan, unutulan Katarlı ortağın durumunu sorguladı.

4 yılda 2 kat kazandı

Zira devredilen yüzde 42’lik payın yüzde 30’u Katar devletine ait fondaydı. Bu hisse alımı da 2020’de duyurulmuştu. Hisse devri yaklaşık 1 milyar dolara tamamlandı. O dönemde İstinyePark’a 1 milyar dolar değer biçildiği, Doğuş’un yüzde 30 hisse için 300 milyon dolar aldığı iddia edilmişti. Bu kez satış rakamına bakıldığında ise Katar’ın payına 700-800 milyon dolar düşmüş oldu. Yani Katar, 4 yılda bu satışta gelirini 2 kat artırdı.

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Caddenin ismi de Katar

Gelelim satışın hem Katar hem de Türkiye açısından önemine. Türkiye’de 20 milyar dolarlık Katar yatırımı olduğunu belirtmiştik. Bu rakamın daha da artacağı, yapılan ziyaretlerde duyurulmuştu. Ancak İstinyePark’taki hisse satışıyla ilk kez Katar, Türkiye’deki bir yatırımdan çıkmış oldu. Bu da hem Türkiye hem de Katar açısındaki bir ilk oluşturuyor. Bir başka detay ise İstinyePark’ın bulunduğu caddenin ismi. Zira burası Katar Caddesi olarak biliniyor.

Katar aldı, uzun kuyruklar oluştu

Hem caddenin isi hem de İstinyePark’a Katarlı ortağın girmesiyle, alışveriş merkezinin müşteri portföyü de değişim göstermişti. Özellikle bu satıştan sonra Katar başta olmak üzere Körfez Bölgesi’nin zenginleri İstinyePark’ı tercih eder hale geldi. Medyada çıkan haberlerde de İstinyePark’taki Louis Vuitton, Cartier gibi mağazaların önündeki uzun kuyrukları da işte o zengin müşteriler oluşturuyordu.

Kaynak: Patronlar Dünyası