Katarlılar Türk ismin posterini açarak tepki gösterdi! Kimse gözlerine inanamadı
Dünya Kupası'ndaki yasaklardan rahatsız olan Alman futbolcular Japonya maçı öncesinde ağızlarını kapatarak protesto gösterisine imza atmıştı. Almanlara Katarlı futbolseverlerden yanıt gecikmedi.
Japonya maçı öncesinde Katar'daki yasaklara dikkat çekmek için ağızlarını kapatan Almanlara yanıt gecikmedi.
İspanya maçı öncesinde Katar'daki futbolseverler, ırkçı saldırılara maruz kalan Mesut Özil'in posterlerini açarak Almanya Milli Takımı'nı protesto etti.
Ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Hatırlanacağı üzere Mesut Özil, Almanya'da ırkçı saldırılara maruz kalmış ve yaptığı açıklamayla milli takıma veda ettiğini duyurmuştu.