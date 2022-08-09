Katarlılar teklifini yaptı! Türkiye'den cevap bekliyorlar

Trabzonspor’un Yeşil Burun Adalı millî futbolcusu Jorge Djaniny Tavares Semedo için flaş bir iddia gündeme geldi! İşte detaylar…

Bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek Djaniny ile ilgili geçtiğimiz haftalarda menajeri ile Trabzonspor’un anlaştığı ve sözleşme yenileyeceği iddia edilmiş henüz bir sözleşme bildirimi yapılmamıştı.

Djaniny için Katar'dan gelen 3.5 milyon euroluk teklifi reddetti. Trabzonspor'un beklentisi, 5 milyon euro.

Bordo-mavili yönetimin bu rakamı düşük bulduğu, öncelikle Abdullah Avcı'nın fikrini sorduktan sonra pazarlık masasına oturacakları kaydedildi.