Katarlı mühendis yaptı! Namazı öğreten “akıllı seccade”

Hamis’in “Secde” ismini verdiği bu akıllı seccadeler dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor. Hamis, tasarladığı bu seccadeyle başta çocuklar ve yeni Müslüman olanlar olmak üzere namaza yeni başlayanlara yardımcı olmak istediğini söyledi. Arapça ve İngilizce uygulaması olan seccadeye Türkçe uygulama da eklenecek.