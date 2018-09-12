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Katarlı Bakan El Sani'den İdlib açıklaması: Bu işi ancak Türkiye çözer

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani, İdlib bölgesinde yaşanan gelişmelerin kaygı verici olduğunu belirterek bölgede çözümün Türkiye ile işbirliğinden geçtiğini söyledi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 17:57
Katarlı Bakan El Sani'den İdlib açıklaması: Bu işi ancak Türkiye çözer

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani, İdlib'deki son gelişmelerin kaygı verici olduğunu belirtti. 

El Sani, Avusturya’nın başkenti Viyana’da Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Karin Kneissl ile görüştü. Kneissl, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri ele aldıklarını belirtti.

Bakan El Sani ise iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu belirterek, özellikle ekonomi, sağlık, eğitim ve enerji alanlarında iş birliği konularını görüştüklerini söyledi.

Suriye'deki gelişmelere de değinen El Sani, İdlib'de yaşananların çok kaygı verici olduğunu ifade etti.

"BU PROBLEM TÜRKİYE İLE ÇÖZÜLÜR"

El Sani, çatışmasızlık bölgesi olan İdlib’de kimi terör gruplarının bulunduğunun herkes tarafından bilindiğine dikkati çekerek, "Söz konusu oluşumların etkisiz hale getirilmesinin yolu Türkiye gibi bölgedeki müttefiklerle iş birliğinden geçiyor. Oradaki sivillerin hayatlarının korunması gerekiyor. İdlib’de bir felaketin yaşanmasını önlemek istiyoruz" dedi.

Suriye rejiminin bir kez daha kendi halkına yönelik katliam girişiminde bulunacağından duyduğu kaygıyı dile getiren El Sani, dünyanın bu durumu önlemek için yeterince çaba sarf etmediğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 17:57
  1. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani
  2. İdlib
  3. Katar
  4. Suriye
  5. Türkiye
  6. İdlib açıklaması

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