Katar'ın dev enerji projesi: Milyar dolarlık mega anlaşma! Dünyanın en büyük LNG - NFS projesi...

TotalEnergies, Katar'ın 16 milyon mt/yıl (mmty) sıvılaştırılmış doğal gaz projesinde %9'dan fazla hissenin sahibi olacak. QatarEnergy yabancı yatırım için %25 hisse ayırdı, kalan yüzde 75'ine tek başına sahip olacak.

2025'E KADAR BAŞLANACAK

Bölgede 2025'e kadar üretime başlanması ve 28 milyar 570 milyon dolar maliyetle tamamlanması planlanan projenin, karbon ayak izinin azaltılması için sağlık, güvenlik ve çevre standartlarına göre yürütüleceği bildirildi.

10 YILLIK ÇALIŞMALAR SONUCU ORTAYA ÇIKTI

star'ın aktardığı habere göre; Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve QatarEnergy Başkanı ve CEO'su Saad Al Kaabi, "Yaklaşık 10 yıldır yürütülen çabalar sonucu varılan anlaşma Katar ve dünya enerji endüstrisi açısından çok önemli. Kuzeydoğu sahasını geliştirme projesi, Katar'a büyük gelir kazandıracak ve doğal kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasını sağlayacak tarihi bir başarıdır. dedi.

AVRUPA ENERJİ KRİZİNE ALTERNATİF

ABD ve Avustralya'nın yanı sıra dünyanın en büyük LNG ihracatçıları arasında yer alan Katar, üretimini artırmak ve artan küresel LNG talebine yanıt vermek istiyor.

TotalEnergies CEO'su Patrick Pouyanné, "North Field, önümüzdeki yıllarda artan LNG arzına büyük katkı sağlayacak ve Avrupa için daha fazla enerji sağlama hedeflerini destekleyecek" şeklinde konuştu.

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DÜNYANIN EN BÜYÜK LNG PROJESİNİN İKİNCİ AŞAMASI

North Field South, QatarEnergy'nin North Field genişlemesindeki ikinci projedir. 2019 yılında QatarEnergy tarafından başlatılan NFE ve NFS ikiz projeleri, LNG üretimini 2028 yılına kadar 110 milyon tona çıkarılması planlanıyor.

DÜNYANIN KEŞFEDİLEN GAZ REZERVLERİNİN YÜZDE 10'U KATAR'DA

Katar'ın kuzeydoğu kıyılarında 1971'de keşfedilen Kuzey Sahası rezervlerinin, dünyanın keşfedilen gaz rezervlerinin yüzde 10'una eşdeğer 900 trilyon kübik fit olduğu tahmin ediliyor.

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