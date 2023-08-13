Katar’dan Türkiye’ye dev yatırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç günlük Körfez turu kapsamında ilk olarak Suudi Arabistan’ı ziyaret etmiş, ardından Katar’a daha sonra da Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitmişti.

Erdoğan’ın Körfez turunda yaptığı ziyaretlerde ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilmiş ekonomik iş birlikleri masaya yatırılmıştı. Bu kapsamda ilk yatırım haberi Katar’dan geldi. Edinilen bilgiye göre, Katar’ın en büyük kamu iştiraklerinden birisi olan Katar Posta İdaresi, Türk ürünlerini tüm dünyaya e-ticaret platformu üzerinden ulaştıran Turkish Souq’un yüzde 40 hissesini satın aldı. Böylece, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez turunun ardından bölgeden Türkiye’ye beklenen ilk yatırım Katar’dan gelmiş oldu.

Katar’la yapılan anlaşma çerçevesinde bugüne kadar e-ticaret platformu üzerinden ihracata önemli katkılar sağlayan Turkish Souq’un pazar ağını daha da genişletmesi bekleniyor. KOBİ’lerin mobilya, dekorasyon, aksesuar, giyim, gıda, güzellik ürünleri, spor ekipmanları ve birçok farklı kategori ile dünya pazarlarına açılmasına olanak sağlayan Turkish Souq, Türkiye’nin ihracat hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Türk ürünlerine Katar’dan tek tıkla ulaşılabilmesine imkan veren Turkish Souq, kısa sürede 300 binden fazla ürünü dünyanın 50 ülkesine ulaştırılabilir hale getirdi. Türkiye’nin lojistik ağını güçlendirmeyi hedefleyen ülkeler arası e-ticaret platformu, dünya posta ağını ve lojistik avantajını kullanarak, yurt dışına e-ticaret köprüleri oluşturmayı amaçlıyor. Platform, Türkiye’den yurt dışına ihracat yapmak isteyen birçok firma için gönderi ağı, çağrı merkezi ve müşteri tecrübelerinde büyük faydalar sağlıyor.

Kaynak: Hürriyet