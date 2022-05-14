Katar'dan Türkiye açıklaması

Katar Emiri Şeyh Temim, sıcak karşılamadan ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, İstanbul ziyaretindeki sıcak karşılamadan dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Şeyh Temim, İstanbul ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Vahdettin Köşkü'nde Erdoğan'ın kendisini kapıda karşıladığı fotoğrafı paylaşan Şeyh Temim, "Sıcak karşılamadan ötürü sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şeyh Temim, şöyle devam etti:

"Bugün kardeşim Sayın Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geldik. Görüşmede ikili ilişkiler ile kardeş iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve evrensel meselelerle ilgili son gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Şeyh Temim'i Vahdettin Köşkü'nde kapıda karşılamış, bir süre köşk içinde sohbet eden iki lider, daha sonra basına kapalı görüşme gerçekleştirmişti.

KAYNAK: AA